Новые задержания на акциях протеста в Минске

В центр города накануне вышли представители IT-отрасли. Участников задерживали у стелы «Минск — город-герой». Как пишет местное интернет-издание tut.by, еще одна акция, участниками которой были женщины, проходила также в центральной части Минска. Протесты в Белоруссии не стихают почти месяц, после президентских выборов. Их участники обвиняют власти в фальсификации результатов и требуют отставки президента Александра Лукашенко.
2020-09-05T03:06:25+03:00
2020-09-05T03:06:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 05 сентября 2020
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