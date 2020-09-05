Новые задержания на акциях протеста в Минске

В центр города накануне вышли представители IT-отрасли. Участников задерживали у стелы «Минск — город-герой». Как пишет местное интернет-издание tut.by, еще одна акция, участниками которой были женщины, проходила также в центральной части Минска. Протесты в Белоруссии не стихают почти месяц, после президентских выборов. Их участники обвиняют власти в фальсификации результатов и требуют отставки президента Александра Лукашенко.