Президент США Дональд Трамп признал, что будет недоволен, если подтвердятся факты об отравлении Алексея Навального

Версия немецкого правительства, по его словам, выглядит правдоподобной. Хотя у Вашингтона сейчас нет доказательств, заметил глава Белого дома. США, по словам Трампа, будут работать вместе с союзниками и международным сообществом, чтобы привлечь причастных к отравлению российского оппозиционного политика. В кабинете министров Германии на днях объявили, что согласно выводам экспертов, главный оппонент Кремля был отравлен ядом семейства «Новичок». В Кремле в свою очередь настаивали, что пробы, которые взяли российские врачи перед отправкой Навального в Берлин, не подтверждали наличие ядов.