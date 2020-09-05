Президент США Дональд Трамп признал, что будет недоволен, если подтвердятся факты об отравлении Алексея Навального

Версия немецкого правительства, по его словам, выглядит правдоподобной. Хотя у Вашингтона сейчас нет доказательств, заметил глава Белого дома. США, по словам Трампа, будут работать вместе с союзниками и международным сообществом, чтобы привлечь причастных к отравлению российского оппозиционного политика. В кабинете министров Германии на днях объявили, что согласно выводам экспертов, главный оппонент Кремля был отравлен ядом семейства «Новичок». В Кремле в свою очередь настаивали, что пробы, которые взяли российские врачи перед отправкой Навального в Берлин, не подтверждали наличие ядов.
2020-09-05T03:05:43+03:00
2020-09-05T03:05:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 05 сентября 2020
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