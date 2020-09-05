Мероприятия по случаю Дня города начинаются сегодня в Москве

Они пройдут в парках и на районных площадках. В то же время власти отказались от традиционных массовых гуляний из-за пандемии коронавируса. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, не планируется ни фейерверков, ни крупных концертов, столичные власти не собираются перекрывать Тверскую улицу. В то же время сегодня на торжественном мероприятии выступит президент Владимир Путин. Празднование Дня города продлится до воскресенья.
2020-09-05T02:12:30+03:00
2020-09-05T02:12:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:12, 05 сентября 2020
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