Росприроднадзор не исключает подачу иска к компании «Норникель»

В случае, если она не компенсирует ущерб, к которому привела авария на ТЭЦ в Норильске в конце мая, сказала глава ведомства Светлана Радионова. Камнем преткновения остается сумма компенсации. В природоохранном ведомстве насчитали почти 148 млрд. рублей. «Норникель» с такой цифрой не соглашается. Компания пока не уточнила, сколько она готова заплатить, отмечает глава Росприроднадзора. В результате аварии на ТЭЦ в почву и воду попало более 20 тысяч тонн нефтепродуктов.