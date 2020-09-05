Росприроднадзор не исключает подачу иска к компании «Норникель»

В случае, если она не компенсирует ущерб, к которому привела авария на ТЭЦ в Норильске в конце мая, сказала глава ведомства Светлана Радионова. Камнем преткновения остается сумма компенсации. В природоохранном ведомстве насчитали почти 148 млрд. рублей. «Норникель» с такой цифрой не соглашается. Компания пока не уточнила, сколько она готова заплатить, отмечает глава Росприроднадзора. В результате аварии на ТЭЦ в почву и воду попало более 20 тысяч тонн нефтепродуктов.
2020-09-05T02:12:04+03:00
2020-09-05T02:12:04+03:00
https://echo.msk.ru/news/2704119-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:12, 05 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
В немецком правительстве увидели в отравлении Навального однозначные следы участия российских госорганов Спикер по международным делам фракции Христианско-демократического союза в бундестаге Юрген Хардт заявил телеканалу ZDF, что отравление «Новичком» не произошло бы без участия государственных институтов в России…