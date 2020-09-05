Лидер партии «За правду» Захар Прилепин, как пишет интернет-издание 7х7, подал разные декларации о доходах

Документы опубликовали избиркомы Костромской и Магаданской областей, где Прилепин возглавляет региональные списки своей политической силы. Есть различия в заработке писателя за прошлый год, а также в недвижимости, отмечает издание. Сам Прилепин или представители его партии эту ситуацию пока не прокомментировали. Политическая партия «За правду» была зарегистрирована в конце прошлого года. Ее критики считают, что она появилась как один из партийных проектов для дробления оппозиционного электората на предстоящих выборах в Госдуму.
2020-09-05T02:11:38+03:00
2020-09-05T02:11:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:11, 05 сентября 2020
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