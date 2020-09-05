Еврокомиссия предложила ввести из-за коронавируса единые ограничения для поездок внутри Евросоюза

В приоритете свободное перемещение европейцев по ЕС и в то же время ограничение распространения инфекции, говорят в Брюсселе. Пока же, по мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, из-за того, что в разных странах действуют разные правила, трудно понять, куда и как можно ехать. На основании общих критериев Брюссель сможет публиковать карту стран ЕС и Европейской экономической зоны, где регионы будут обозначать с помощью общего цветового кода.