Сербия и Косово подписали экономическое соглашение

Это произошло накануне в Вашингтоне в присутствии президента США Дональда Трампа. Согласно договору, подписи под которым поставили сербский президент Александар Вучич и глава правительства частично признанного государства Авдулла Хоти, Косово присоединяется к таможенному союзу Сербии, Албании и Северной Македонии. Белград берет на себя обязательство не добиваться от других государств отказа от признания Косово, в то время как Приштина не станет претендовать на членство в международных организациях. Еще в Вашингтоне сербская делегация объявила о планах перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. А Косово в свою очередь признает само государство Израиль.