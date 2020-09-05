Сербия и Косово подписали экономическое соглашение

Это произошло накануне в Вашингтоне в присутствии президента США Дональда Трампа. Согласно договору, подписи под которым поставили сербский президент Александар Вучич и глава правительства частично признанного государства Авдулла Хоти, Косово присоединяется к таможенному союзу Сербии, Албании и Северной Македонии. Белград берет на себя обязательство не добиваться от других государств отказа от признания Косово, в то время как Приштина не станет претендовать на членство в международных организациях. Еще в Вашингтоне сербская делегация объявила о планах перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. А Косово в свою очередь признает само государство Израиль.
2020-09-05T02:10:44+03:00
2020-09-05T02:10:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:10, 05 сентября 2020
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