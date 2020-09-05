США не ставят под сомнение выводы Германии об отравлении Алексея Навального

По словам президента страны Дональда Трампа, у Белого дома пока нет доказательств по этому делу. Он уверен, что необходимо внимательно изучить то, что произошло с главным критиком Кремля. Несколько дней назад правительство Германии объявило, что согласно выводам экспертов, Навальный был отравлен ядом семейства «Новичок». Сейчас политик находится в коме в берлинской клинике Charite.