Гран-при Москвы по велотреку досрочно завершено из-за смерти участника

22-летний спортсмен Павел Свешников скончался накануне после того, как потерял сознание во время групповой гонки. По словам источника агентства ТАСС, смерть велогонщика не носит криминальный характер. Точные причины должна установить судебно-медицинская экспертиза. На чемпионате России по велоспорту два года назад Свешников занял второе место в одном из состязаний. На Кубке России в прошлом году стал победителем в гонке.
2020-09-05T01:08:45+03:00
2020-09-05T01:08:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 05 сентября 2020
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