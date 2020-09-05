Российские власти ввели санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко

Также в списке оказался и солист группы «Океан Эльзы», бывший лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук. Москва начала вводить экономические санкции в отношении некоторых граждан Украины почти два года назад. Речь идет в том числе о блокировании средств, ценных бумаг и имущества на территории России.