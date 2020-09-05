Количество пациентов с коронавирусом в российских медицинских учреждениях за три месяца сократилось вдвое

Сейчас их насчитывается около 90 тыс., из них менее 2,5 тысяч находятся на аппаратах ИВЛ, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. При этом, по словам чиновника, в 30 регионах ситуация остается напряженной. В первую очередь, это те субъекты Федерации, где находятся вахтовые рабочие. Мурашко добавил, что открытие международного авиасообщения не ухудшило ситуацию с коронавирусом. На этой неделе общее число случаев заражения в стране с начала пандемии превысило 1 млн.
2020-09-05T01:07:43+03:00
2020-09-05T01:07:43+03:00
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01:07, 05 сентября 2020
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