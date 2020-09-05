Патриарх Кирилл, как пишет интернет-издание «Открытые медиа», пока не будет прививаться новой вакциной от коронавируса

До тех пор, как препарат не пройдёт все необходимые клинические испытания, сказал изданию заместитель главы синодального отдела по взаимодействию церкви со СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он добавил, что не считает актуальным вопрос, будет ли предстоятель РПЦ вакцинироваться и сообщать об этом публично. Накануне в Министерстве обороны России сказали, что глава ведомства Сергей Шойгу привился недавно зарегистрированной вакциной «Спутник V». Также прививку сделал и мэр Москвы Сергей Собянин.