Патриарх Кирилл, как пишет интернет-издание «Открытые медиа», пока не будет прививаться новой вакциной от коронавируса

До тех пор, как препарат не пройдёт все необходимые клинические испытания, сказал изданию заместитель главы синодального отдела по взаимодействию церкви со СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он добавил, что не считает актуальным вопрос, будет ли предстоятель РПЦ вакцинироваться и сообщать об этом публично. Накануне в Министерстве обороны России сказали, что глава ведомства Сергей Шойгу привился недавно зарегистрированной вакциной «Спутник V». Также прививку сделал и мэр Москвы Сергей Собянин.
2020-09-05T01:07:04+03:00
2020-09-05T01:07:04+03:00
https://echo.msk.ru/news/2704103-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:07, 05 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
В немецком правительстве увидели в отравлении Навального однозначные следы участия российских госорганов Спикер по международным делам фракции Христианско-демократического союза в бундестаге Юрген Хардт заявил телеканалу ZDF, что отравление «Новичком» не произошло бы без участия государственных институтов в России…