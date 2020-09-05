Сотрудники московской прокуратуры изъяли на книжной ярмарке несколько книг международного «Мемориала»

Работники ведомства в штатском пришли к стенду общества в рамках проверки исполнения законодательства об «иностранных агентах», рассказали в самом «Мемориале». Там подчеркнули, что перед тем как отдать посетителям ярмарки книги, в которых нет указания их статуса «иностранного агента», сотрудники стенда ставят на них специальный штамп. Представители прокуратуры не дали сделать этого с изъятыми немаркированными книгами. Издания были напечатаны еще до принятия закона об «иностранных агентах».