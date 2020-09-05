США следует внимательно изучить ситуацию вокруг отравления Алексея Навального, уверен президент страны Дональд Трамп

В то же время он отметил, что в этом деле пока не видит убедительных доказательств. Однако если подтвердится покушение на российского оппозиционного политика, добавил глава Белого дома, это будет достаточно, чтобы его рассердить.
2020-09-05T01:05:55+03:00
2020-09-05T01:05:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 05 сентября 2020
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