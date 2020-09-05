Сегодня и завтра в Москве отпразднуют День города

В связи с пандемией коронавируса массовых народных гуляний в столице не будет.

Тема праздника 2020 года – «Музейная Москва», поэтому городские парки и районные площадки оформят так, что они будут напоминать знаменитые музейные экспонаты города. Москвичи смогут абсолютно бесплатно посетить 86 музеев и выставочных залов столицы. В целях безопасности посещение организуется по предварительной записи. Разнообразные мероприятия пройдут и на открытых площадках, где москвичи смогут соблюдать социальную дистанцию. В парках и на многих улицах Москвы будут организованы представления, концерты, мастер-классы и исторические реконструкции. Уникальная фотовыставка «Музейная ретроспектива» пройдет на Новом Арбате. Гости увидят ретроснимки XX века, которые покажут, как менялись в течение десятилетий столичные музеи.

Масштабный фестиваль на Тверской улице, ставший уже традиционным, в этом году по эпидемиологическим соображениям решили не проводить.