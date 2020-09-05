СМИ Белоруссии опубликовали аудио, в котором, якобы Варшава и Берлин обсуждают ситуацию вокруг отравления Навального

Государственные СМИ Белоруссии опубликовали аудиозапись, в которой, якобы Варшава и Берлин обсуждают ситуацию вокруг отравления политика Алексея Навального. Из разговора следует, что анализы могли быть сфальсифицированы, чтобы отбить желание у президента России Владимира Путина вмешиваться в дела Белоруссии. Никакого подтверждения подлинности этой записи нет.

Напомню, немецкие врачи, которые сейчас оказывают помощь оппозиционеру Алексею Навальному, говорят, что он был отравлен. В военной лаборатории Германии пришли к выводу, что было использовано отравляющее вещество из группы «Новичок». Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал российские власти передать организации по запрещению химического оружия информацию о программе «Новичок». Он также сказал, что, по мнению стран-членов альянса, Москва должна ответить на серьёзные вопросы в связи с отравлением Навального.



Писатель и историк Николай Сванидзе сказал, что заявление Столтенберга показывает тревогу Запада по поводу разработки в России химического оружия.

Произошедшее с Алексеем Навальным утвердило его в глазах всего мира признанным лидером оппозиции в России, добавил Сванидзе.