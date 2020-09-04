Мурашко: Россия получила более 30 обращений из разных стран по поводу вакцины от коронавируса

Это утверждает министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, это вопросы о поставках, совместном производстве и совместном изучении других вакцин. Мурашко также рассказал, что в 30 регионах России ситуация с коронавирусом по-прежнему оценивается как напряжённая. Министр заверил, что частичное возобновление международного авиасообщения к ухудшению не привело.