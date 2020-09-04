В НАТО полагают, что Россия должна ответить на серьёзные вопросы в связи с отравлением политика Алексея Навального

Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг также призвал Москву передать Организации по запрещению химического оружия информацию о программе «Новичок» — веществом именно из этой группы, по мнению специалистов военной лаборатории в Германии, был отравлен российский оппозиционный политик.

Произошедшее с Навальным является государственным преступлением, — такое мнение в эфире «Эха» высказал профессор Парижского университета, экономист Сергей Гуриев.