Гран-при Москвы по велотреку досрочно завершён из-за смерти участника Павла Свешникова

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта России. Там уточнили, что отменён заключительный этап соревнований, он должен был состояться завтра. Утром спортсмены придут на велотрек, чтобы почтить памяти Павла Свешникова минутой молчания.

Сегодня во время групповой гонки 22-летний спортсмен потерял сознание, он упал на вираже. Свешникова забрала скорая помощь, однако спасти его не удалось.