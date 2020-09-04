8 российских истребителей были подняты над Чёрным морем на перехват трёх стратегических американских бомбардировщиков

Это сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны. Там уточнили, что после того как авиация США оказалась на удалении от государственной границы России, истребители вернулись на аэродромы базирования.
2020-09-04T22:32:37+03:00
2020-09-04T22:32:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 04 сентября 2020
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