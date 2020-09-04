Футболист Лионель Мессии объявил о решении остаться в клубе «Барселона»

В интервью интернет-изданию «Goal» аргентинец подчеркнул свою верность команде, добавив, что сложившаяся ситуация помогла ему распознать, как он выразился «фальшивых людей».

В конце августа Мессии после серии неудач команды сказал, что уходит из «Барселоны». Клуб отказался его отпускать, сославшись на условия контракта.