В эфире белорусского госканала обнародовали якобы перехваченный разговор о фальсификации отравления Навального

В эфире белорусского госканала обнародовали запись якобы перехваченного телефонного разговора о фальсификации отравления российского политика Алексея Навального. О том, что этот звонок отследили спецлсужбы, накануне заявил президент страны Александр Лукашенко – его на аудиозаписи называют «крепким орешком».

На записи, которую, как сообщает белорусский телеканал ОНТ, Минск передал ФСБ, разговор ведется на английском языке. Абоненты, как утверждается, из Варшавы и Берлина – Ник и Майк. Один из них спрашивает, подтверждено ли точно отравление Навального, его собеседник из Германии отвечает, что «в данном случае это не так важно, идет война, и во время войны всякие методы хороши». Абонент из Варшавы, Ник, соглашается, подчеркивая, что надо «надо отбить (президенту России Владимиру) Путину охоту совать нос в дела Белоруссии», утопив его в проблемах России, которых, по его словам, немало, особенно в преддверии выборов. На вопрос Майка из Берлина о том, как обстоят дела с дестабилизацией ситуации в Белоруссии, Ник, очень комплементарно отзываясь о Лукашенко, говорит, что пока особых успехов нет.

О том, что этот телефонный разговор перехватили белорусские спецслужбы, накануне заявил Лукашенко. Запись, по его словам доказывает, что никакого отравления Навального не было.

Немецкие власти, ссылаясь на результаты экспертизы, ранее заявили о том, что на российского оппозиционера, находящегося в коме, было совершено покушение. В Москве предлагают не спешить с обвинениями, указывая на то, что омские медики следов яда не обнаружили.