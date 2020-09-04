Мурашко: Ситуация с коронавирусом остаётся напряжённой в 30 регионах России

Ситуация с коронавирусом остаётся напряжённой в 30 регионах России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он добавил, что это прежде всего те регионы, где работают вахтовики. При этом Мурашко заверил, что частичное возобновление международного авиасообщения не привело к ухудшению ситуации с COVID-19 в нашей стране.