Мурашко: Ситуация с коронавирусом остаётся напряжённой в 30 регионах России

Ситуация с коронавирусом остаётся напряжённой в 30 регионах России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он добавил, что это прежде всего те регионы, где работают вахтовики. При этом Мурашко заверил, что частичное возобновление международного авиасообщения не привело к ухудшению ситуации с COVID-19 в нашей стране.
2020-09-04T21:32:28+03:00
2020-09-04T21:32:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 04 сентября 2020
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