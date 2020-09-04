Несколько сотен человек, по сообщению агентства ТАСС, собрались этим вечером в центре Минска на площади Независимости

Люди пришли с плакатами «Выйди подсчитай!», «Нас 97%». Следовавшие по проспекту Независимости машины сигналили протестующим в знак поддержки. Полиция не вмешивалась в происходящее. Корреспондент ТАСС отмечает, что на проспекте протестующим встретилась группа из нескольких десятков сторонников действующего президента Александра Лукашенко. Две колонны спокойно разошлись в разные стороны.
2020-09-04T21:31:54+03:00
2020-09-04T21:31:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 04 сентября 2020
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