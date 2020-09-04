Несколько сотен человек, по сообщению агентства ТАСС, собрались этим вечером в центре Минска на площади Независимости

Люди пришли с плакатами «Выйди подсчитай!», «Нас 97%». Следовавшие по проспекту Независимости машины сигналили протестующим в знак поддержки. Полиция не вмешивалась в происходящее. Корреспондент ТАСС отмечает, что на проспекте протестующим встретилась группа из нескольких десятков сторонников действующего президента Александра Лукашенко. Две колонны спокойно разошлись в разные стороны.