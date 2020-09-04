«Открытые медиа»: Редакция газеты «Ведомости» впервые за всё время работы не получила вовремя зарплату

Редакция газеты «Ведомости» впервые за всё время работы не получила вовремя зарплату, сообщил источник сайта «Открытые медиа» и подтвердил издатель «Ведомостей» Михаил Нелюбин.

Сегодня сотрудникам разослали письмо о том, что деньги будут 9 сентября, на неделю позже положенного срока. Как сказал источник, заранее об этом никто не предупреждал, в день зарплаты вопросы сотрудников игнорировали. Нелюбин сказал, что задержка произошла по техническим причинам, он подчеркнул, что финансовых проблем в издании нет.