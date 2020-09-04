Велогонщник Павел Свешников потерял сознание во время группового заезда на Гран-при Москвы, спортсмен скончался, передаёт агентство ТАСС со ссылкой на президента Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов. По его словам, Свешников упал на вираже, его забрала скорая помощь, медики не смогли его спасти.