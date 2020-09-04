Хлеб в России за год подорожал более чем на 5%, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата

Лидером по росту цен стали крупа и бобовые, за год они подорожали почти на 25%. Ранее сегодня Высшая школа экономики сообщила о рекордном за 10 лет падении покупательной способности россиян.
2020-09-04T20:38:32+03:00
2020-09-04T20:38:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:38, 04 сентября 2020
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