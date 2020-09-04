МВД Белоруссии сообщило о попытке взлома своего сайта

Интернет-ресурс сейчас не доступен. Ранее в министерстве внутренних дел республики рассказали, что начали проверку после того как неизвестные взломали сайт и поместили в раздел разыскиваемых преступников фотографии президента Александра Лукашенко и главы МВД Юрия Караева. Рядом с фото появились подписи о том, что глава Белоруссии и министр внутренних дел обвиняются в военных преступлениях против белорусского народа.