МВД Белоруссии сообщило о попытке взлома своего сайта

Интернет-ресурс сейчас не доступен. Ранее в министерстве внутренних дел республики рассказали, что начали проверку после того как неизвестные взломали сайт и поместили в раздел разыскиваемых преступников фотографии президента Александра Лукашенко и главы МВД Юрия Караева. Рядом с фото появились подписи о том, что глава Белоруссии и министр внутренних дел обвиняются в военных преступлениях против белорусского народа.
2020-09-04T20:38:10+03:00
2020-09-04T20:38:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:38, 04 сентября 2020
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