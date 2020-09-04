В НАТО считают, что Россия должна ответить на серьёзные вопросы в связи с отравлением политика Алексея Навального

Об этом сказал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Он также призвал Москву передать Организации по запрещению химического оружия информацию о программе «Новичок» — напомню, веществом именно из этой группы, по мнению немецких специалистов, был отравлен российский оппозиционный политик.

Столтенберг рассуждает как дилетант, сказал в интервью «Эху» заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Чепа добавил, что Россия всегда сотрудничает с Организацией по запрещению химического оружия.