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Эксклюзив Эха 20:37, 04 сентября 2020

В НАТО считают, что Россия должна ответить на серьёзные вопросы в связи с отравлением политика Алексея Навального

Об этом сказал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Он также призвал Москву передать Организации по запрещению химического оружия информацию о программе «Новичок» — напомню, веществом именно из этой группы, по мнению немецких специалистов, был отравлен российский оппозиционный политик.
Столтенберг рассуждает как дилетант, сказал в интервью «Эху» заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Чепа добавил, что Россия всегда сотрудничает с Организацией по запрещению химического оружия.



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