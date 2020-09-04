Тихановская призвала Совет Безопасности ООН направить в Белоруссию международную мониторинговую миссию

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Совет Безопасности ООН направить в республику международную мониторинговую миссию, чтобы задокументировать нарушения прав человека.

Об этом она сообщила на заседании совета. Выступая в формате видеоконференции Тихановская призвала ввести персональные санкции против ответственных за нарушение прав человека в стране.