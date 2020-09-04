Вашингтон настаивает на прояснении Москвой обстоятельств отравления Алексея Навального

Об этом на встрече с послом России в Вашингтоне сказал первый замгоссекретаря США Стивен Биган, передаёт агентство Интерфакс. Навальный был госпитализирован с признаками отравления 20 августа. Сейчас он по-прежнему в коме, в немецкой клинике Шарите.
2020-09-04T20:02:03+03:00
2020-09-04T20:02:03+03:00
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20:02, 04 сентября 2020
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