Сербия и Косово договорились об экономическом сотрудничестве, объявили американские власти

Президент США Дональд Трамп заявил, что он выступал посредником в переговорах, которые состоялись в Вашингтоне. Перед подписанием соглашения о нормализации экономического сотрудничества президент Сербии Александр Вучич и премьер Косово Авдулла Хоти провели с американским лидером краткие встречи.



Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость в 2008 году. С тех пор в качестве государство его признали более ста стран, в том числе США. Россия в числе стран, которые независимость Косова не признают.