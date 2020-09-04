КПРФ проведет всероссийскую акцию за честные выборы перед единым днем голосования

КПРФ проведет всероссийскую акцию «За честные выборы! За достойную жизнь!» 5-6 сентября, перед единым днем голосования, сообщается на сайте партии. Подробности об акции сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин.

«Акция будет проходить в виде митингов, автопробегов, пикетов, встреч с депутатами. Мы выступаем против многодневного голосования, за ограничение систем контроля, то есть те новшества, которые были введены в период подготовки голосования по поправкам в Конституцию. Сегодня их перетаскивают исходя из принятых законов на муниципальные выборы», — сказал он.

Он добавил, что акция будет проходить во многих городах России.

В единый день голосования 13 сентября 2020 года в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав субъектов РФ и выборы депутатов в местные органы законодательной власти.