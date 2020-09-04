В интервью сайту Goal.com он пояснил, что просто не хочет ввязываться в судебный спор, но по-прежнему считает, что руководство клуба — это катастрофа.
В конце августа стало известно, что Месси решил уйти из «Барселоны» и что клуб отказался его отпускать.
Шестикратный обладатель «Золотого мяча» футболист Лионель Мессии заявил, что остаётся в клубе «Барселона»
В интервью сайту Goal.com он пояснил, что просто не хочет ввязываться в судебный спор, но по-прежнему считает, что руководство клуба — это катастрофа.