Шестикратный обладатель «Золотого мяча» футболист Лионель Мессии заявил, что остаётся в клубе «Барселона»

В интервью сайту Goal.com он пояснил, что просто не хочет ввязываться в судебный спор, но по-прежнему считает, что руководство клуба — это катастрофа.

В конце августа стало известно, что Месси решил уйти из «Барселоны» и что клуб отказался его отпускать.