В НАТО призвали Москву передать Организации по запрещению химического оружия всю информацию о программе «Новичок»

Веществом из этой группы, по мнению немецких специалистов, был отравлен оппозиционный политик Алексей Навальный. Россия должна ответить на серьёзные вопросы после отравления оппозиционера и с этим согласились все страны – члены Североатлантического альянса, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Министр иностранных дел Сергей Лавров сегодня сообщил, что российским властям в ситуации с Навальным нечего скрывать. Он сказал, что Москва до сих пор не получила от Берлина конкретную информацию.