Экс-губернатора Кировской области Н.Белых собираются допросить по делу о злоупотреблении должностными полномочиями

Для этого его этапировали в Киров, рассказал «Эху» адвокат Белых Андрей Грохотов.

«Дело касается компании «Крик», но поскольку Никита Юрьевич там свидетель, подробностей расследования я сообщить не могу, поскольку мы и сами знаем их очень поверхностно», — сказал адвокат, подчеркнув, что нового уголовного преследования в отношении его подзащитного не осуществляется.

А.Грохотов отметил, что допросы состоятся на следующей неделе. Сам адвокат планирует посетить Н.Белых во вторник. После окончания допроса Н.Белых будет отправлен обратно в колонию N 5 Рязанской области, где он отбывает наказание по делу о взятке, добавил А.Грохотов.

Напомним, бывший кировский губернатор отбывает срок по обвинению во взяточничестве. Своей вины он не признал.