ФОМ: 45% россиян выступают за повторное введение режима нерабочих дней в случае ухудшения эпидемиологической ситуации

45 процентов россиян выступают за повторное введение режима нерабочих дней в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, показал опрос фонда «Общественное мнение».

41 процент считает, что такие меры больше вводить не нужно, остальные ответили, что не знают, как в такой ситуации было бы поступить правильно.

Сегодня глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус высказал мнение, что новой волны введения режима изоляции в связи с пандемией можно избежать. Он назвал эту меру «прямолинейным инструментом, который привёл к тяжёлым последствиям во многих странах».