Первая партия вакцины от коронавируса поступила в три московские поликлиники, сообщила вице-мэр Анастасия Ракова

Она отметила, что москвичи могут подать заявку на участие в исследовании. В течение полугода добровольцы, которые согласятся на ввод препарата, будут находиться под постоянным медицинским наблюдением. Ракова добавила, что приглашаются 40 тысяч человек.

Тем временем одно из ведущих мировых изданий в области медицины, британский журнал «The Lancet» опубликовал данные, согласно которым российская вакцина от коронавируса успешно проходит испытания. В основу публикации легли материалы Российского фонда прямых инвестиций. Отечественный препарат демонстрирует показатели, превосходящие достижения других стран, — сказал в эфире «Первого канала» глава фонда Кирилл Дмитриев.

По словам Дмитриева, западные страны задались целью запятнать репутацию российской разработки.