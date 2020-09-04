По ситуации с отравлением политика Алексея Навального сегодня выступили в МИДе, в МВД и Кремле

В дипломатическом ведомстве заявили, что скептически относятся к сообщениям от стран Запада по этому поводу, а в силовом – что не видят в этом деле криминала.

Россия подходит «к высокопарным, пафосным заявлениям западных коллег уже с изрядной долей скептицизма», подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, что все происходит по старому сценарию, так было и в случае отравления Скрипалей — Запад обвиняет Москву в отравлении, но «кроме искусственно нагнетаемой патетики» не может ничего предъявить. МИД ФРГ задерживает ответ на официальный запрос российской Генпрокуратуры. Когда он придет, когда будут факты, – тогда и будет реакция, добавил Лавров. России скрывать нечего.

Не политизировать «дело Навального» и воздержаться от «голословных обвинений» в адрес России сегодня призвал и замглавы МИДа Александр Грушко. Ситуацию с Навальным прокомментировал и глава МВД Владимир Колокольцев, который заявил, что не видит в деле криминала, не понимает, откуда ему там быть. Он также подчеркнул, что пока германские коллеги никаких данных не предоставили, но в России проверка продолжается. В Кремле в свою очередь призвали опираться на факты. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что следственные действия де-факту идут, но де-юре уголовное дело заведут, если информация об отравляющем веществе найдет подтверждение.

Издание Spiegel сегодня сообщило, что специалисты ФРГ нашли следы яда не только в крови, но и на коже, в моче и бутылке Навального. Омские врачи озвучили версию о том, что состояние оппозиционера может быть обусловлено диетой, стрессом и алкоголем