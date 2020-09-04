Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает агентство ТАСС.
Ранее в СМИ попала переписка курьера с клиенткой в мессенджере WhatsApp. После доставки еды он написал ей и предложил провести время вместе. После того, как женщина ответила, что у неё есть муж, курьер предложил встретиться, когда мужа не будет дома.
Клиентка пожаловалась в службу поддержки. Ей в качестве компенсации предложили промокод на 200 рублей.
Позже компания принесла извинения и сообщила, что курьер уволен, а сотрудник службы поддержки отправлен на переобучение.
Служба доставки Delivery Club после инцидента скроет номера телефонов клиентов от курьеров
Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает агентство ТАСС.