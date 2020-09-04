Стоимость нефти марки Brent с поставкой в ноябре в ходе торгов в Лондоне опустилась ниже 43 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в ноябре в ходе торгов в Лондоне сегодня опустилась ниже 43 долларов за баррель впервые с начала августа. Ранее сегодня министр энергетики России Александр Новак не исключил роста цены на нефть в следующем году до 65 долларов за баррель.