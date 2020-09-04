Источник Интерфакса: МВД России назначило два десятка экспертиз после госпитализации политика Алексея Навального

Согласно этим данным, часть исследований уже завершена, отравляющих вещество в организме оппозиционера не найдено. Сегодня немецкий журнал «Шпигель» со ссылкой на источник сообщил, что следы отравляющего вещества из группы «Новичок» были обнаружены в организме политика и на бутылке, из которой он пил, предположительно уже после отравления.

Алексей Навальный с 20 августа находится в коме, сейчас ему оказывают помощь немецкие врачи.