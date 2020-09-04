«Ведомости»: Семья министра промышленности и торговли Дениса Мантурова владеет элитным отелем в центре Москвы

По сведениям издания, он был приобретен еще несколько лет назад.

Речь идет об отеле на улице Малая Дмитровка, который еще несколько лет назад назывался Golden Apple. В прошлом году, отмечает издание, на его месте открылся пятизвездочный отель Chekhoff, который был передан в управление оператору Hilton Worldwide. В гостинице 95 номеров, а за одну ночь проживания, по данным сервиса Booking.com, минимально можно отдать почти 8 тысяч рублей. Ее рыночная стоимость экспертами оценивается примерно в 2 млрд рублей.

То, что люксовым отелем владеют члены семьи министра промышленности Дениса Мантурова, «Ведомостям» рассказали три консультанта, которые работали с собственниками и топ-менеджерами заведения. При этом предыдущие владельцы не называются. В то же время правами на земельный участок под бывшим отелем Golden Apple обладает компания «Смарт холдинг», следует из данных Росреестра. Ее конечными бенефициарами газета и называет родителей министра – Тамару и Валентина Мантуровых. Чете, как пишет интернет-издание РБК, также принадлежало совместное винодельческое хозяйство с сыном гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова. А газета «Коммерсантъ» накануне писала, что у семьи Мантурова есть интерес к пятизвездочному отелю Kempinski в Геленджике.

Между тем Валентин Мантуров, как отмечается, умер в январе прошлого года. С Тамарой Мантуровой изданию связаться не удалось. А в министерстве промышленности и торговли информацию о том, что семья главы ведомства владеет элитным отелем в Москве, комментировать отказались.

Согласно данным правительства, Мантуров в прошлом году имел наибольший доход среди всех министров: согласно его декларации, за год он заработал почти 600 млн рублей.