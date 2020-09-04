Подросток из Красноярского края, задержанный по подозрению в подготовке теракта, обследовался в психдиспансере

Подросток из Минусинского района Красноярского края, задержанный по подозрению в подготовке теракта в школе, проходил обследование в психдиспансере. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Сегодня стало известно, что сотрудники силовых структур выявили в Красноярском крае группу подростков, которые, по сведениям оперативников, обсуждали в соцсетях тематику массовых нападений в школах и могли готовить какие-либо акции в учебных учреждениях. Ранее девятерых участников группы поместили в психдиспансер, в том числе и того, который, по версии ФСБ, готовил теракт на линейке 1 сентября. ФСБ показала переписку подростка, который сообщил, что хочет убить 100 человек, и уже изготовил для этого четыре взрывных устройства.

Как следует из видео ФСБ, переписка велась 17 августа.

СК возбудил в отношении 15-летнего подростка уголовное дело по подозрению в подготовке теракта , обучении террористической деятельности и незаконном изготовление и хранение взрывных устройств. В ходе допроса подросток полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

По информации ФСБ, всего было задержано 13 человек, которые планировали массовые убийства в нескольких регионах РФ. При этом 11 из них состояли в закрытом интернет-сообществе одной из соцсетей.