Прокуратура пришла с внеплановой проверкой к «Мемориалу» на книжной ярмарке

Сотрудники Тверской межрайонной прокуратуры пришли с внеплановой проверкой на стенд «Международного Мемориала» на Московской международной книжной ярмарке, чтобы проверить соблюдение закона об иностранных агентах. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» исполнительный директор «Международного Мемориала» Елена Жемкова.

Она отметила, что сотрудники пришли проверить, включена ли в книги информация о том, что организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов.

«У нас на стенде есть книги, изданные до того, как мы были внесены в реестр организаций, исполняющих функции иностранных агентов. Естественно, они тоже находятся на стенде. Безусловно, прокуратура имеет право проводить проверки, но единственное расхождение наших взглядов, что они не дали нам возможность поставить соответствующие штампы на книги», — сказала она.



Писатель и историк Николай Сванидзе в эфире «Эха» предположил, что проверка книжного стенда «Мемориала» на ярмарке – это просто придирка силовиков.

Работа стенда уже восстановлена, но силовики изъяли несколько книг.