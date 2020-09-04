Собянин не исключил локальных вспышек коронавируса в Москве уже этой осенью

По мнению мэра, предпосылками для этого стали начало учебного года и возвращение людей с дач. Об этом говорится на сайте градоначальника. Ситуация с эпидемией уже давно стабилизировалась, но оставлять ее без контроля нельзя – сказал Собянин в докладе президенту России.

По мнению Собянина самую тяжелую фазу пандемии столица прошла с меньшими потерями, чем многие города мира.

Занятия в школах и приток людей из пригорода обратно в Москву действительно может негативно повлиять на динамику заболеваемости – об этом «Эху» сказал вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Введение новых строгих эпидемиологических мер, по мнению Альтштейна, уже нецелесообразно.

В центре Гамалеи рассчитывают начать вакцинацию населения уже через неделю. При этом, как сегодня отметили во Всемирной организации здравоохранения, проведение массовой вакцинации во всем мире вряд ли возможно до середины следующего года. Российская вакцина против коронавируса «Спутник-V» вызвала реакцию антител у всех участников ранней стадии испытаний. Об этом сообщает медицинский журнал «The Lancet».

Это очень хороший показатель, превосходящий достижения других стран. Об этом в эфире Первого канала рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Западные страны, по мнению Дмитриева, задались целью запятнать репутацию российской разработки.