Генсек НАТО призвал к проведению беспристрастного международного расследования отравления Алексея Навального

В ходе пресс-конференции Йенс Столтенберг сказал, что виновные должны понести наказание.

По словам Столтенберга, страны НАТО обсудят возможные ответные меры на отравление лидера российской оппозиции. Он отказался говорить, какой может стать международная реакция.

На слова Столтенберга уже отреагировал зампред международного комитета Госдумы Алексей Чепа. Он сказал «Эху», что все данные о «Новичке» уже известны, а глава Североатлантического альянса рассуждает как дилетант.

Чепа добавил, что Россия всегда сотрудничает с Организацией по запрещению химического оружия.



Сегодня в Берлине началась проверка официального запроса российской стороны на оказание правовой помощи по поводу Алексея Навального.

Ранее газета Welt сообщила, что представитель министерства юстиции ФРГ официально подтвердил получение запроса генеральной прокуратуры Российской Федерации в отношении субстанции, найденной в пробах, взятых у Алексея Навального.

Ответственное по делу Управление по делам юстиции сената земли Берлин заявило сегодня о начале рассмотрения запроса. Генпрокуратура Берлина сообщила о том, что документы поступили сегодня. Решение о допуске запроса к работе будет принято после проверки и согласования с компетентными центральными ведомствами Германии. Российская сторона выразила желание о передаче результатов анализов и свидетельств о поставленных диагнозах.

Журнал Spiegel в главной редакционной статье нового номера сообщает о том, что следы яда из группы «Новичок» были найдены в крови, мочи и пробах кожной поверхности, взятых у Навального. Кроме того, они были обнаружены на бутылке, которую политик использовал во время поездки в Томск. Ее передали медикам больницы Charité близкие российского оппозиционера, пишет издание. Вероятно, Навальный пил из бутылки уже после того, как был отравлен, тем самым на ней остались следы яда.

Главный врач института бундесвера по фармакологии и токсикологии проинформировал об этом в среду Ангелу Меркель и членов кабинета министров ФРГ. Spiegel пишет, что эксперт указал не несомненную и очевидную принадлежность яда к группе нервно-паралитического химического оружия «Новичок».

Высокопоставленный сотрудник внешней разведки ФРГ сообщил изданию Welt, что исходит из приказа об отравлении с самого высшего уровня власти.

Между тем в Москве не спешат расследовать отравление. Глава МВД Владимир Колокольцев никакого криминала в ситуации с Навальным не видит – его цитирует агентство «Интерфакс».

Сегодня Суд отказался удовлетворить жалобу ФБК на бездействие следователей по заявлению. Об этом «Эху» сообщил юрист Фонда Вячеслав Гимади.

Гимади добавил, что намерен обжаловать решение суда.

Следствие по делу о отравлении Алексея Навального будет открыто де-юре, если найдется подтверждение наличия отравляющего вещества в его организме. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков не стал строить предположений, кому было бы выгодно отравление Навального за пределами России и внутри страны.

За произошедшее с Алексеем Навальным лично отвечает президент России, — такое мнение в эфире «Эха» высказал основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

Позицию российских властей по отравлению Навального Григорий Явлинский назвал абсурдной.