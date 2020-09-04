Бывшего губернатора Никиту Белых этапировали в Киров для допроса

Об этом РБК рассказал его адвокат Андрей Грохотов. Он уточнил, что Белых на следующей неделе собираются допросить по делу, по которому он проходит свидетелем. Подробностей пока нет.

Напомню, бывший кировский губернатор отбывает срок по обвинению во взяточничестве. Своей вины он не признал.