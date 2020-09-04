Корреспондент «Коммерсант FM» Пётр Пархоменко уволился после конфликта с руководством из-за участия в акции в поддержку журналиста Ивана Сафронова. Об этом он сам сообщил сайту «МБХ-Медиа». Он уточнил, что это увольнение по соглашению сторон. Ранее Пархоменко рассказал, что руководство предложило ему уйти после участия в акции. Главный редактор, по словам корреспондента сказал, что Пархоменко сам виноват, потому что отправляясь на редакционное задание надел футболку с надписью в защиту Сафронова. Тогда Петра Пархоменко оштрафовали как участника акции на 10 тысяч рублей.
Штрафы получили сразу несколько сотрудников «Коммерсанта», поддержавшие задержанного коллегу надписями на одежде.
Корреспондент «Коммерсант FM» Пётр Пархоменко уволился после конфликта с руководством
Корреспондент «Коммерсант FM» Пётр Пархоменко уволился после конфликта с руководством из-за участия в акции в поддержку журналиста Ивана Сафронова. Об этом он сам сообщил сайту «МБХ-Медиа». Он уточнил, что это увольнение по соглашению сторон. Ранее Пархоменко рассказал, что руководство предложило ему уйти после участия в акции. Главный редактор, по словам корреспондента сказал, что Пархоменко сам виноват, потому что отправляясь на редакционное задание надел футболку с надписью в защиту Сафронова. Тогда Петра Пархоменко оштрафовали как участника акции на 10 тысяч рублей.