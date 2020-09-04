Корреспондент «Коммерсант FM» Пётр Пархоменко уволился после конфликта с руководством из-за участия в акции в поддержку журналиста Ивана Сафронова. Об этом он сам сообщил сайту «МБХ-Медиа». Он уточнил, что это увольнение по соглашению сторон. Ранее Пархоменко рассказал, что руководство предложило ему уйти после участия в акции. Главный редактор, по словам корреспондента сказал, что Пархоменко сам виноват, потому что отправляясь на редакционное задание надел футболку с надписью в защиту Сафронова. Тогда Петра Пархоменко оштрафовали как участника акции на 10 тысяч рублей.

Штрафы получили сразу несколько сотрудников «Коммерсанта», поддержавшие задержанного коллегу надписями на одежде.