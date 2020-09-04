Исполнительного директора организации «Открытая Россия» Андрея Пивоварова арестовали на 14 суток

Его обвинили в нарушении правил проведения акции из-за сбора подписей против поправок к Конституции. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на пресс-службу Тверского суда.

Об этом также рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Открытой России» Татьяна Усманова.

Она отметила, что суд признал А.Пивоварова виновным в организации массового мероприятия, которое привело к перекрытию улиц и создании помех движению транспорта и пешеходов (ч.3 ст.20.2 КоАП). При этом в «Открытой России» считают это решение политически мотивированным.

«И я, и Андрей считаем, что дело завели именно сейчас, потому что совсем скоро единый день голосования. При поддержке нашего проекта «Объединенные демократы» идут сотни кандидатов в разных регионах России. Видимо, это очень пугает власть, и они очень не хотят, чтобы выборы выиграли реальные люди, а хотят, чтобы побеждала только «Единая Россия». Андрея арестовали, чтобы он не смог принимать активное участие в работе проектов 11 дней до выборов и чтобы в сам день голосования он тоже не был на связи», — заявила Т.Усманова.